Bambina rischia di annegare in una piscina privata a Massa: è grave

Sono stabili le condizioni di una bambina che ha rischiato di annegare giovedì sera in una piscina in una villetta a Massa (Massa Carrara). La bambina è ricoverata all’Ospedale pediatrico apuano (Opa) in prognosi riservata. Dalla direzione dell’ospedale fanno sapere che, viste le condizioni critiche in cui era arrivata al pronto soccorso, è stata strappata alla morte e salvata da un intervento chirurgico effettuato nella notte per evitare futuri danni cerebrali. Le prossime 48 ore, fanno sapere i medici, saranno decisive per poter dire se la bambina sia definitivamente fuori pericolo o se siano subentrate delle complicanze. L’incidente, secondo le testimonianze dei genitori, è avvenuto in giardino dove la piscina era appena stata riempita in vista della bella stagione. La piccola stava giocando ma è scivolata in acqua ed ha perso conoscenza.