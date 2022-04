Furti e veri e propri assalti tra Milano, Firenze,Bologna e altre città: arrestata la banda delle griffe di lusso

Un commando ben organizzato, le «tattiche paramilitari» per non farsi arrestare e il custode della refurtiva da centinaia di migliaia di euro pagato profumatamente per il suo silenzio. Agiva così la banda di nove ladri rumeni, smantellata questa mattina in un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Monza, e che in meno di tre mesi hanno messo a segno 11 colpi a magazzini di grandi griffe di moda, per un totale di circa un milione di euro di merce.

Gli arrestati sono stati raggiunti all’alba dai militari in Brianza e nelle province di Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza.

Il covo in provincia di Monza, il magazzino a Paderno Dugnano (Milano), dove il gruppo pagava 2000 euro al titolare di un garage perchè stoccasse la merce: la banda agiva secondo lo stesso modus operandi, ovvero rubando auto per usarle come ariete e incendiando pneumatici lungo le vie di accesso alle aziende per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, in modo da introdursi con carrelli nei capannoni dei buyers di alta moda e trafugare abiti e accessori. Per mettere a segno i colpi il gruppo criminale ha rubato 75 auto nelle province di Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Udine, Pordenone ed Arezzo.

L’inchiesta è iniziata nel novembre 2021 dopo un furto da oltre 350 mila euro alla ditta MA.BI di San Daniele del Friuli (Udine), società che cura la fase di «controllo qualità" produzioni per conto di un noto marchio di alta moda. Nel magazzino usato per tenere ferma per qualche giorno la refurtiva «calda», il cui titolare è stato denunciato per ricettazione, i carabinieri hanno sequestrato 345 borse di lusso rubate il 13 aprile 2022 in una pelletteria di Reggello, in provincia di Firenze.