Giappone: due mango battuti all'asta per 3.650 euro

(ANSA) - TOKYO, 16 APR - Due mango della prefettura di Miyazaki, nel Giappone sud occidentale sono stati acquistati per la cifra di 500.000 yen alla prima asta dell'anno, l'equivalente di quasi 3.650 euro. L'importo è di due volte e mezzo superiore alla somma pagata nel 2021, eguagliando il record stabilito nel 2019. I due frutti della categoria premium prendono il nome di 'Taiyo no Tamago', o 'Uova del sole', una distinzione che caratterizza i mango da un peso di almeno 350 grammi, con un alto contenuto di zucchero e con circa la metà della superficie coperta da una tinta luminosa rossastra. Secondo la Federazione locale degli agricoltori la stagione della raccolta dei mango premium dovrebbe registrare il suo picco tra fine aprile e inizio giugno. Il rappresentante della cooperativa JA Miyazaki che ha organizzato l'asta, Tomohiro Ishikawa, ha sottolineato gli sforzi degli coltivatori locali nel garantire l'eccellente qualità dei frutti nonostante gli alti prezzi per l'approvvigionamento delle materie prime. (ANSA).