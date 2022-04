Ragazza scomparsa: sopralluogo in area sequestrata con Ris

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - E' in corso nell'area sottoposta a sequestro nelle campagne di Montecarotto un sopralluogo condotto dai dai carabinieri del Ris e da quelli di Jesi alla presenza del pm di Ancona Irene Bilotta, che coordina l'inchiesta sulla scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne romena di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 12 marzo. Presenti anche l'avvocato Emanuele Angelini, legale di Gresti, con un consulente. In azione un cane molecolare. Nel terreno ci sono un casolare diroccato e una roulotte usata per feste private: lì Andreea ha trascorso la notte tra l'11 e il 12 marzo, insieme al fidanzato Simone Gresti, un 43enne autotrasportatore, ora indagato per sequestro di persona, e a un'altra coppia. Durante la serata la 27enne e il fidanzato avevano continuamente litigato, finché all'alba la ragazza si era allontanata a piedi, lasciando il telefono al compagno. Secondo Simone, Andreea "è viva e si sta nascondendo. Sta usando anche alcuni profili social". Per gli investigatori al momento tutte le ipotesi sono aperte. (ANSA).