Schiacciato dal muletto, 17enne muore sul lavoro a Torino. Giornata drammatica: altre tre morti sul lavoro oggi in Italia

Quattro persone, oggi, hanno perso la vita mentre erano sul lavoro. L'ultimo un 17enne è morto questa sera in un incidente sul lavoro a Nole, comune di quasi 7 mila abitanti della Città metropolitana di Torino. E’ accaduto alla Metalpress di via Cravanera. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un muletto. Inutile l’intervento del 118, sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e Spresal dell’Asl To4.

Il primo a perdere la vita è stato Salvatore Piras, operaio di 23 anni, morto per il crollo di un ponteggio a Sorso (Sassari) in un cantiere edile nella zona artigianale. Un operaio di 39 anni è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente sul lavoro in un altro cantiere. Sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava. Un altro operaio di circa 60 anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion.