Bufera record in North Dakota - Le foto

Bufera di neve record sul North Dakota. Sta per concludersi la fase intensa di maltempo che ha portato nevicate record sugli stati Nord-occidentali degli USA, in particolare sul North Dakota dove arrivano immagini davvero surreali se pensiamo che è il 15 aprile. Ovviamente per quelle zone non è una novità la neve ad aprile, ma questa bufera è stata classificata come la più forte degli ultimi 25 anni.

Foto dal profilo di Natalie Williams