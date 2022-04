13enne muore a Latina dopo aver mangiato un panino col salame: disposta l’autopsia

E’ morta dopo avere mangiato un panino col salame. Vittima una ragazzina di 13 anni di Fondi, in provincia di Latina, che è morta la sera del 14 aprile. Inutili i soccorsi per la ragazzina che so è sentita male dopo una passeggiata con le amiche. Oggi si terrà l’autopsia ma dalle prime informazioni sembra che il decesso possa essere stato causato da uno shock anafilattico dovuto ad una allergia ad un alimento contenuto nel panino. Le condizioni di salute della ragazzina, Martina Quadrino, son improvvisamente peggiorate tanto che ogni tentativo dei sanitari del 118 è stato inutile: è morta infatti prima del trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio. Il pubblico ministero di turno, Valerio De Luca, ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. I carabinieri di Latina effettueranno degli accertamenti presso il locale di Fondi dove ieri una ragazzina di 13 anni ha mangiato un panino prima di essere colta da un malore rivelatosi poi fatale. Sulla vicenda la Procura ha avviato un fascicolo di indagine. Gli inquirenti non escludono che il malore possa essere causato da uno shock anafilattico dovuto forse ad allergie alimentari. Su questo punto, però, le risposte arriveranno dagli esami autoptici che inizieranno oggi pomeriggio.