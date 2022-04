Drammatico incidente in moto: morto a Roma l'ex marito di Gloria Bellicchi

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Roma nel quartiere Prati. La vittima è l'avvocato Andrea Prosperi, 48 anni, ex marito della Miss Italia salsese Gloria Bellicchi. L'uomo era in sella alla sua moto quando - ad un incrocio - si è scontrato con un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Spirito, è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Dono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto.

Prosperi, avvocato molto noto a Roma, è stato sposato tra il 2007 e il 2009 con l'ex miss Italia Gloria Bellicchi. Lascia la seconda moglie Angela e tre figli.