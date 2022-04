Francia: aumenta divario Macron-Le Pen, 55,5% contro 44,5%

(ANSA) - PARIGI, 16 APR - Il presidente francese in carica, Emmanuel Macron, vincerebbe il secondo turno delle presidenziali di fronte a Marine Le Pen, fra 8 giorni, con una percentuale di voti a favore del 55,5% contro il 44,5%, secondo un nuovo sondaggio Ipsos per France Info e Le Parisien. Il divario è in aumento di mezzo punto rispetto al sondaggio precedente. (ANSA).