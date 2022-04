Corea Nord, testato sistema d'arma per missili nucleari

(ANSA) - ROMA, 17 APR - La Corea del Nord afferma di aver collaudato con successo un sistema d'arma che perfezionerà l'efficienza dei suoi missili nucleari tattici, secondo i media statali di Pyongyang. Il collaudo del nuovo sistema d'arma è avvenuto sotto la supervisione personale del leader Kim Jong-un, scrive l'agenzia nordcoreana Kcna. "L'arma guidata di tipo tattico" è "di grande significato, in quanto migliora in modo drastico la capacità di fuoco delle unità di artiglieria a lungo raggio di prima linea e accresce l'efficienza operativa delle armi nucleari tattiche", scrive la Kcna, che non specifica tecnicamente di cosa si tratti, né il luogo dove è avvenuto il test. (ANSA).