Ucraina: profughi accolti a Mazara grazie a passione per cani

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 17 APR - Da Odessa a Mazara del Vallo (Tp) per sfuggire dalla guerra. È la storia di Elena Savytska, 63 anni, delle sue due figlie, Julia di 37 e Anna di 36, e del nipote Alex di 13 anni: quattro profughi che sono arrivati dall'Ucraina e sono stati accolti a Mazara del Vallo da Graziella Calamusa, 37 anni, allevatrice di cani maltesi. A legare Julia e Graziella è stata proprio la passione per gli amici a quattro zampe. "Come allevatrici di cani siamo membri di un gruppo Facebook che mette insieme colleghi di tutta Europa - racconta Julia - e quando è scoppiata la guerra abbiamo chiesto aiuto a tutti". In prima battuta la necessità di reperire cibo per i cani poi la richiesta di accoglienza. "Da Mazara del Vallo mi sono subito attivata per fare arrivare due pedane di croccantini e tappetini assorbenti - racconta Graziella Calamusa - poi ho dato la mia disponibilità a Julia di accogliere lei e la sua famiglia". "Noi eravamo già una famiglia numerosa e ora ci ritroviamo a essere quasi dieci a casa", racconta felice Graziella. Elena, le due figlie e il nipote hanno percorso quasi 4 mila chilometri in autobus e treno. "A Odessa abbiamo vissuto intere settimane rinchiusi tra casa e lo scantinato - racconta la signora Elena, vedova da gennaio scorso - uscivamo solamente per andare a fare la spesa". A Mazara del Vallo hanno portato anche 6 cani, altri 9 li hanno lasciati con la nonna 82enne Tamara. "Voglio tornare al più presto a Odessa - dice Alex, il più piccolo dei quattro profughi - lì ho i miei amici, la mia palestra, la mia scuola". Oggi, giorno di Pasqua, Graziella ha preparato il pranzo della festa. "Vogliamo tornare al più presto nella nostra Ucraina. Vogliamo continuare a vivere serenamente la nostra vita senza più guerra". (ANSA).