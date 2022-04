Ucraina: Ue stanzia ulteriori 50 milioni per aiuti umanitari

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'Unione europea sta stanziando ulteriori 50 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere l'Ucraina. Lo ha reso noto il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic su Twitter, spiegando che "con milioni di persone in movimento o intrappolate in zone di guerra, i bisogni in Ucraina sono già enormi". Il pacchetto include 45 milioni di euro per progetti umanitari in Ucraina e 5 milioni di euro per la vicina Moldova. "Ora - ha aggiunto Lenarcic - dobbiamo essere preparati per un ulteriore aumento degli attacchi spietati della Russia contro l'Ucraina, in particolare a est. Con questi 50 milioni di euro aggiuntivi, l'Ue continua a mettere rapidamente a disposizione dei suoi partner finanziamenti umanitari per aumentare ulteriormente l'assistenza. Aiuterà le persone nelle aree difficili da raggiungere che sono tagliate fuori dall'accesso all'assistenza sanitaria, all'acqua e all'elettricità e quelle che sono state costrette a fuggire e a lasciarsi tutto alle spalle. Ucraina, siamo con voi". (ANSA).