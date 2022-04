Zelensky, ho invitato Macron a vedere il genocidio

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - "Ho parlato con Emmanuel e gli ho detto che vorrei che lui capisse che questa non è una guerra ma un genocidio". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn registrata qualche giorno fa rispondendo ad una domanda sul fatto che il presidente francese Macron non ha utilizzato la parola "genocidio" per definire le atrocità della Russia in Ucraina, come invece ha fatto Biden. "L'ho invitato a venire quando avrà occasione. Verrà e vedrà e sono sicuro che allora capirà", ha detto il leader ucraino. (ANSA).