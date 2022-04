Zelensky: "Non cederemo il Donbass alla Russia"

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - "La battaglia per il Donbass per noi è molto importante". Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn registrata qualche giorno fa sottolineando che Kiev "non cederà quella parte di territorio perchè farlo potrebbe condizionare il corso della guerra". "Non mi fido dell'esercito e della leadership russi", ha continuato. "Ecco perchè non possiamo perdere questa battaglia" per l'est, ha sottolineato. (ANSA).