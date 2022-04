Covid: Cina, prime tre vittime a Shanghai da ondata Omicron

(ANSA) - PECHINO, 18 APR - Shanghai ha riportato i primi decessi dovuti al Covid-19 dall'inizio dell'ondata della variante Omicron, che sta interessando la città da oltre un mese: si tratta di tre anziani con malattie croniche, ha riferito la municipalità in un post sui social media. "Le tre persone sono peggiorate dopo il ricovero in ospedale e sono morte malgrado gli sforzi dei medici", si legge nel messaggio che menziona l'età delle vittime: due donne di 89 e 91 anni e un uomo di 91 anni. Tutti avevano una serie di problemi di salute di base come malattie coronariche, diabete e alta pressione sanguigna. (ANSA).