Scivola e cade in torrente battendo la testa, morto

(ANSA) - TRAMONTI DI SOPRA, 18 APR - E' caduto nel torrente Meduna da una delle griglie dello stesso torrente, da un'altezza di tre metri finendo su una pietra, ed è morto poco dopo. E' accaduto questo pomeriggio, la vittima è un soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Maniago, Andrea Dal Farra, di 45 anni, residente a Vaiont, originario di Erto. Era Tecnico del Soccorso Alpino dal 2011; lavorava in una azienda del posto. Con lui c'era la compagna, anche lei del Soccorso Alpino, che si è lanciata nel torrente riuscendo a riportare a riva l'uomo e praticandogli il massaggio cardiaco per rianimarlo, ma la manovra è stata inutile e ora la donna è in stato di choc. Poco dopo è giunto il medico che non ha potuto fare altro che constatare la morte. Dato il punto impervio, le operazioni di recupero della salma si sono concluse alcune ore dopo. (ANSA).