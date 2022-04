Usa: all'asta collezione d'arte giudice Ruth Baden Ginsburg

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Va all'asta la collezione d'arte di Ruth Baden Ginsburg, la giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti scomparsa nel settembre del 2020 a 87 anni a causa delle complicazioni per un cancro al pancreas. La vendita si terrà il 27 e 28 aprile ad Alexandria in Virginia e sarà curata dalla Potomack Company. Il ricavato andrà a sostegno della Washington National Opera. La Ginsburg era infatti un'appassionata di opera e frequentava spesso le performance al Kennedy Center di Washington D.C. Tra gli oggetti all'asta dei pezzi in ceramica di Madoura di Pablo Picasso, una collezione in bronzo di Glenna Maxey Goodacre, un acquarello di Max Weber, una caricatura di RBG (sue iniziali) realizzata dalla fumettista Eleanor Davis. La collezione che sarà messa in vendita sarà prima in mostra fino al 26 aprile. (ANSA).