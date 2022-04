Covid: Spagna, da domani stop alla mascherina al chiuso

(ANSA) - MADRID, 19 APR - Stop a partire da domani in Spagna all'obbligo di indossare la mascherina nella maggior parte degli spazi al chiuso, comprese le scuole: è quanto decretato dal governo. È prevista tuttavia un'eccezione per quanto riguarda strutture sanitarie, case di riposo e trasporti pubblici, ha spiegato in conferenza stampa la ministra della salute Carolina Darias. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, la mascherina non sarà obbligatoria per i pazienti che si trovino nelle loro stanze. Nel caso dei trasporti, non bisognerà indossarla obbligatoriamente in stazioni e banchine. In riferimento ai luoghi di lavoro, la ministra ha spiegato che, in termini generali, non sarà previsto l'obbligo, ma i responsabili sanitari di aziende e altri centri potranno decidere altrimenti. (ANSA).