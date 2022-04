Presidente Mattarella scrive a operatrice Itis Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 19 APR - Il 28 marzo, durante la visita all'Itis di Trieste, il Capo dello Stato ricevette dal presidente dell'Istituto, Aldo Pahor, la stampa del post che una giovane operatrice socio-sanitaria aveva pubblicato in Facebook per far conoscere a tutti la fatica, ma anche l'orgoglio, del prendersi cura di persone anziane e nel doverle accompagnare, spesso, verso la morte in tempo di Covid. Rientrato a Roma, il Presidente Mattarella ha risposto con una lettera alla giovane operatrice, lodandone "dedizione e l'importante legame che si crea sul piano umano con le persone assistite", come scrive il quotidiano Il Piccolo in edicola stamani. Giusy Consagra, siciliana, Oss all'Itis che è anche casa di riposo, pubblicò il post il 26 marzo 2020 scrivendo che, giunta dal Sud con altre ambizioni, trovandosi nella difficile situazione di tanti anziani vittime della pandemia, vi si era dedicata. "In quel che ho fatto, ho sempre messo tutto il mio cuore e continuerò a farlo", aveva scritto. Il presidente dell'Itis Pahor aveva letto il post, ringraziando la giovane. Poi, ha raccontato al Piccolo, si era chiesto come valorizzare quel messaggio e, in occasione della visita, lo consegnò al Presidente, che ha voluto elogiare la giovane. "Quanto lei ha scritto, in quel 26 marzo del 2020, esprime al meglio il valore del prezioso compito degli operatori che si occupano degli anziani", le ha scritto, tra l'altro, come riportato dal Piccolo. (ANSA).