Scontro tra auto e furgone portavalori in A1 all'altezza di Fontanellato: diversi feriti

Incidente con diversi feriti sull'A1 al chilometro 98 direzione Nord, all'altezza di Fontanellato. Dalle prime ricostruzioni sono rimasti coinvolti un furgone portavalori e un'auto su cui ci sarebbero stati anche dei bambini.

Sul posto la polizia stradale e il 118. Intervenuto anche l'elisoccorso.

Rimangono 5 km di coda e il traffico scorre su due corsie. A chi viaggia in direzione di Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro in autostrada a Fidenza. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.