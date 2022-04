Due rapinatori di 16 e 17 anni arrestati nel Varesotto

(ANSA) - SARONNO (VARESE), 20 APR - Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri posti in comunità, per decisione del Gip del Tribunale per i minorenni di Milano, perché accusati di aver aggredito e rapinato un sedicenne, lo scorso 26 gennaio a Saronno (Varese). I due ragazzi, 16 e 17 anni, di origine nordafricana, secondo le indagini hanno aggredito a calci e pugni la vittima, nei pressi della stazione, per poi strapparle il marsupio e derubarla di cellulare e denaro. Poi si sono liberati delle felpe che indossavano e sono scappati. Grazie alla testimonianza del minore aggredito, i carabinieri hanno individuato i due aggressori e li hanno bloccati il giorno successivo, poco prima che aggredissero un altro giovane. In tasca di uno dei due i carabinieri hanno trovato il telefono cellulare rapinato il giorno precedente. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno cristallizzato l'accaduto. Prelevati nelle loro case, oggi i due minori sono stati arrestati e portati in comunità nelle province di Varese e Pavia. (ANSA).