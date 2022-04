Francia: tutto pronto, stasera duello tv Macron-Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - Cinque anni dopo, Emmanuel Macron e Marine Le Pen tornano stasera a sfidarsi nel faccia a faccia tv che è ormai l'appuntamento più importante dei giorni che precedono il ballottaggio presidenziale. Dalle 21 - su Tf1 e France 2 - i due si sfideranno per due ore e mezza sui temi principali la cui successione è stata lungamente discussa fra le rispettive equipe. Per alcuni aspetti come la disposizione dei candidati e i tempi in cui le telecamere potranno inquadrare il volto del candidato "che ascolta" si è fatto ricorso al sorteggio. Ad aprire il dibattito sarà il tema principale della campagna di Marine Le Pen, il potere d'acquisto dei francesi. La candidata, che sarà seduta a destra dello schermo, prenderà per prima la parola. Seguiranno sicurezza, giovani, attualità internazionale, competitività, ambiente, modello sociale del paese, governance. Ci sarà un tempo di parola fisso per ogni risposta. Nel 2017, penalizzata soprattutto dai temi economici - sui quali Macron ebbe ampiamente partita vinta - da esitazioni e incertezze, Marine Le Pen fu chiaramente sconfitta nel dibattito e perse poi le elezioni con il 34% delle preferenze contro il 66% di Macron. Attualmente, i sondaggi danno in vantaggio il presidente uscente con il 54-56,5% dei voti contro il 43,5-46% della sfidante di estrema destra. (ANSA).