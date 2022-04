Francia, sondaggio: Macron batte Le Pen nel duello tv

(ANSA) - PARIGI, 21 APR - Secondo il primo sondaggio pubblicato dopo il dibattito tv, dell'istituto Elabe per Bfm-Tv, è stato Emmanuel Macron a vincere con largo distacco il dibattito di ieri sera in tv contro Marine Le Pen. Il presidente francese è stato giudicato il più convincente dal 59% degli intervistati, la sfidante d'estrema destra dal 39%. Il 2% non si è pronunciato. (ANSA).