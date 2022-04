La bozza per il reclutamento docenti: 60 crediti in università poi il concorso

Un percorso universitario di formazione iniziale con almeno 60 crediti formativi, con una prova finale abilitante, cui accedere «anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», poi un «concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale» e un periodo di prova di un anno.

Cambia così il reclutamento per i docenti, secondo la bozza all’esame del Consiglio dei ministri. Al concorso potranno accedere anche i precari che abbiano svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.