Maddie:sospetto incriminato in Germania su richiesta Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 21 APR - Un sospetto è stato incriminato in Germania su richiesta della giustizia portoghese nell'ambito dell'indagine sulla scomparsa, 15 anni fa, della bambina britannica Madeleine McCann, conosciuta come Maddie che all'espoca della scomparsa aveva 3 anni. Lo ha annunciato la procura di Portimao. E' dal 2020 che le autorità tedesche affermano di avere prove dell'omicidio della piccola Maddie che identificano un pedofilo tedesco recidivo, già in detenzione, come il principale sospettato. (ANSA).