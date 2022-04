Mistero a Reggio Emilia: cadavere trovato in centro

Il cadavere di un uomo, con un taglio alla gola, è stato trovato intorno alle 10 in centro a Reggio Emilia, nella galleria della Bnl che si affaccia su via Emilia Santo Stefano. Accertamenti sono in corso e al momento si valutano varie ipotesi. Sono sul posto i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia e del nucleo investigativo