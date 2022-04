Putin annulla assalto alla Azovstal, ma chiede blocco area

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ha annullato l'operazione per prendere d'assalto l'acciaieria di Azovstal a Mariupol, indicando la necessità di salvare le vite delle truppe. Lo riporta l'agenzia russa Tass. Il presidente russo ha chiesto che il sito industriale venga bloccato in modo che "non possa passare una mosca". (ANSA).