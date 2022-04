Biden, Xi Jinping non ha un briciolo di democrazia in sé

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - Il presidente americano Joe Biden ha attaccato il leader cinese Xi Jinping accusandolo di "non avere un briciolo di democrazia in sé". Parlando ad un evento in Oregon, Biden ha detto: "Credo che dal 2020 in poi sia stata una battaglia tra democrazia e autocrazia". E poi ha aggiunto: "Xi non ha un un solo osso democratico nel suo corpo". (ANSA).