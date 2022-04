Ucraina: teme perdere tutela 9 bimbi,coppia rifugiati scappa

(ANSA) - LODI, 22 APR - Una coppia, scappata insieme a nove bambini dall'Ucraina, e accolta nella casa 'Pan di Zucchero' dell'associazione Ai.Bi. a Mulazzano, nel Lodigiano, ha fatto perdere le proprie tracce pochi giorni prima dell'appuntamento al tribunale dei Minorenni di Milano per il giuramento del tutore che era stato assegnato ai piccoli, un avvocato di Lodi. I minorenni infatti non sono figli dei due che hanno detto di essere stati nominati tutori in Ucraina diversi anni fa. Nei giorni precedenti l'appuntamento in tribunale, che era stato fissato la settimana dopo Pasqua, erano apparsi molto preoccupati di perdere la tutela di quelli che consideravano ormai figli e che, spiegavano, sono con loro da oltre 10 anni. "Apparivano molto, molto preoccupati che gli potessero togliere i figli nonostante tutte le nostre rassicurazioni - ha raccontato la sindaca di Mulazzano Silvia Giudici -. Ho visto piangere la signora". Già il 4 aprile scorso Marco Griffini, presidente di Aibi, aveva spiegato che "i tribunali per i minorenni non riconoscono le tutele regolarmente rilasciate dalle autorità ucraine ai responsabili di istituti e case famiglia, stanno togliendo loro le tutele per affidarle ad altri tutori italiani. Stanno considerando tutti i minori come minori stranieri non accompagnati, in barba a quanto c'è scritto nel Piano, alla Convenzione dell'Aja ratificata dall'Italia e alla legge 47 del 2017". Una delle ipotesi è che la coppia con i ragazzi sia andata in Polonia. (ANSA).