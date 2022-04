Ucraina: Viminale, 99.393 profughi giunti in Italia

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono 99.393 i profughi ucraini arrivati fino a oggi in Italia, delle quali 94.876 alla frontiera e 4.517 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Di queste, 51.391 sono donne, 12.191 uomini e 35.811 minori. L'incremento, rispetto a ieri, è di 987 ingressi. Così il Viminale in un tweet. Le principali città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna. (ANSA).