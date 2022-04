Covid: in Campania in calo tasso positività e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - In calo in Campania il tasso di positività al Covid ed i ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Dall'ultimo bollettino regionale emerge che i positivi del giorno sono 8.161 su 36.599 test, per un tasso del 22,29% rispetto al 22,94 di ieri. 37 le persone in terapia intensiva, rispetto alle 39 di ieri mentre i posti letto occupati nei reparti ordinari sono 709 a fronte dei precedenti 737. Undici i decessi in totale, 7 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati oggi. I positivi all'antigenico sono stati 7.285, quelli al molecolare 876. I test antigenici effettuati 28.672, i molecolari 7.927. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 581, quelli nei reparti ordinari 3.160. (ANSA).