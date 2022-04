Fiamme in un deposito di mobili vicino a Lucca

(ANSA) - CAPANNORI, 23 APR - Fiamme in un deposito di mobili e arredi di una ditta di traslochi a Capannori (Lucca), in località Carraia. Sul posto stanno intervenendo, dalle 10:50 circa di questa mattina, i vigili del fuoco del comando di Lucca. I soccorritori sono presenti con sei mezzi e 20 unità. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non si segnalano al momento persone coinvolte. (ANSA).