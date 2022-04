Attesa ad Assisi per l'arrivo della Marcia della pace

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - In attesa del grande corteo in cammino da Perugia, sono giunti ad Assisi già un migliaio di persone in attesa dell'arrivo della Marcia della Pace, che quest'anno si concluderà nella grande piazza Inferiore della Basilica di San Francesco. Molti sono già da stamani entrati in piazza, dove si ha accesso solo se muniti di pass. Altri stanno defluendo verso le corsie riservate per arrivare alla Basilica o passeggiano tra le vie della città. Il lungo "serpentone" è atteso intorno alle ore 14. Nella piazza Inferiore è stato preparato il palco dal quale sarà rinnovato l'appello alla pace e l'invito a fermare la guerra in Ucraina e in tutti i luoghi del mondo in cui si combatte. (ANSA).