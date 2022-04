Covid: positivo sindaco di Bologna, non presenta sintomi

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Positività al Covid per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Ne da notizia la stessa Amministrazione comunale felsinea. Il primo cittadino è risultato positivo a seguito di un tampone di controllo: "non presenta sintomi - viene precisato in una nota - e continuerà a lavorare da casa, dove resterà in isolamento fino al 30 aprile". Alla luce di quanto accaduto, viene spiegato ancora, "gli impegni istituzionali già fissati verranno riorganizzati, dove possibile, in modalità online, o rinviati. La presenza del Comune alla celebrazione del 25 Aprile in Piazza Maggiore - conclude la nota - sarà assicurata dalla vicesindaca Emily Clancy". (ANSA).