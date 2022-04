Molestò 14enne, ex autista scuolabus arrestato nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Nel 2014 , in diverse circostanze, aveva molestato e cercato di baciare una ragazzina di 14 anni. Adesso, condannato in seguito all'accusa di atti sessuali con una minorenne, un uomo di 61 anni, ex autista di scuolabus, è stato arrestato dai Carabinieri di Vergato, sull'Appennino bolognese. Nel dettaglio - lo scorso giovedì - i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso, al riguardo, dalla Procura della Repubblica di Bologna. Per quegli episodi l'uomo era stato denunciato e sollevato dal lavoro. Al termine del processo il 61enne era stato condannato in via definitiva alla pena di anni 3 di reclusione. (ANSA).