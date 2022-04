Scuola, il ministro Bianchi: "Anche quest'anno aperti in estate. E assumiamo 70 mila prof"

Il piano estate lanciato lo scorso anno per tenere aperte le scuole «lo realizzeremo anche quest’anno». Ad assicurarlo, in un’intervista a 'Il Messaggerò, è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. «Ci saranno circa 300 milioni di risorse a disposizione», spiega. «Renderemo questa esperienza strutturale», aggiunge il ministro, per il quale l’iniziativa «mette al centro i ragazzi, soprattutto le fasce più deboli, e le famiglie». E «un’attenzione particolare" sarà dedicata «anche all’accoglienza delle bambine e dei bambini ucraini», «che sono già più di 16mila», afferma. Riguardo alla riforma della scuola e alle nuove assunzioni, il ministro assicura che «avremo finalmente concorsi annuali, a garanzia di una maggiore continuità. Entro il 2024 assumeremo 70mila docenti». I 'quizzonì verranno superati.

Il decreto approvato prevede dei «cambiamenti» per le prove, illustra Bianchi, che cita la «commissione di alto livello scientifico che studierà linee guida sulla redazione dei test e accerterà le modalità di prove che possano verificare le competenze». Alcuni presidi hanno vietato ai docenti di partecipare alle chat con i genitori. «Credo che più che mettere limiti serva dialogo», commenta Bianchi, per il quale «la tecnologia non può essere esclusa da questo processo. Con i giusti modi e i giusti linguaggi». Sul caso 'Bella ciaò cantata a scuola, invece, il ministro difende il 25 aprile come celebrazione della «conquista della libertà». «Bella ciao è una canzone che appartiene alla nostra storia democratica. E per questo i nostri ragazzi sono liberi di cantarla», sostiene Bianchi.