25 aprile: le due piazze di Roma, via striscioni anti-Usa

(ANSA) - ROMA, 25 APR - La guerra in Ucraina divide le piazze di Roma per festeggiare i 77 anni della Liberazione: da una parte il tradizionale corteo dell'Anpi, concluso a Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza, alla presenza di circa 3.500 persone; dall'altra il raduno - quasi duecento i partecipanti - organizzato a Largo Argentina dalle associazioni partigiane 'alternative', cui hanno aderito Azione, +Europa e Comunità ebraica, con lo slogan: "Celebrare la Liberazione è schierarsi con la resistenza di Kiev" e tante bandiere ucraine. Nessun problema di ordine pubblico. Al punto di partenza del corteo Anpi, a largo Bompiani, tra bandiere rosse, della pace, di Emergency, anche uno striscione di Rifondazione comunista: "Basta guerre. Contro Putin e contro la Nato" ed un altro cartello che raffigurava la morte con la falce ed un mantello a stelle e strisce. "Non li condivido, sono inopportuni, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati ed alle migliaia di giovani americani morti per la Liberazione dell'Italia", ha commentato il presidente di Anpi Roma e Lazio, Fabrizio De Sanctis. In effetti, poco dopo, lo striscione ed il cartello sono stati rimossi dal servizio d'ordine, pronto a disinnescare ogni possibile provocazione, dopo le polemiche per la posizione dell'Associazione, tacciata di essere filo-Putin. "Vogliamo - ha tagliato corto De Sanctis - mantenere il senso di festa e commozione per i caduti della Resistenza. Abbiamo sempre condannato l'occupazione di uno Stato sovrano. Il tema centrale però è la pace. Noi siamo contro l'invio delle armi e contro il riarmo dell'Europa". (ANSA).