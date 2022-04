Austin,vogliamo Russia indebolita per evitare altre guerre

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Gli Stati Uniti vogliono vedere la Russia "indebolita" al punto che non possa lanciare nuove guerre. Lo ha detto il capo del Pentagono, Lloyd Austin, parlando nei pressi della frontiera ucraina di rientro dalla visita lampo a Kiev con il segretario di Stato Antony Blinken. "Noi vogliamo vedere la Russia indebolita a un livello tale che non possa più fare cose come l'invasione dell'Ucraina", ha detto Austin, "ha già perso molte delle sue capacità militari e molte truppe, per essere franchi, e noi non vorremmo che possa ricostruire rapidamente tali capacità". (ANSA).