Cina, non cederemo e fermeremo l'avanzata di Omicron

(ANSA) - PECHINO, 25 APR - La Cina assicura che non si rilasserà nella lotta al Covid-19, bloccando l'avanzata della variante Omicron: il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in risposta a una domanda sui timori di lockdown a Pechino simile a quello draconiano di Shanghai, ha replicato che "di fronte alla variante Omicron, la Cina non cederà, ma avanzerà nella guerra per bloccare Omicron". Pur riconoscendo l'impatto sull'economia, Wang ha rimarcato gli sforzi anti-epidemici del governo, sottolineando che già con la variante Delta la Cina aveva ottenuto "risultati notevoli. Vinceremo sicuramente e daremo maggiori contributi al mondo". (ANSA).