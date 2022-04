Mosca annuncia un cessate il fuoco a Mariupol per evacuare i civili dalle acciaierie Azovstal

Mosca ha annunciato il cessate il fuoco oggi per consentire ai civili di lasciare l’acciaieria assediata di Azovstal a Mariupol in Ucraina. Lo rende noto il ministero della difesa russo. L’Interfax precisa che il corridoio umanitario sarà in vigore a partire dalle 14 di oggi ora locale.

