Ucraina, Mosca espelle 40 diplomatici tedeschi

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Mosca ha deciso l'espulsione 40 dipendenti delle missioni diplomatiche tedesche in Russia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Mosca, citato da Interfax. La decisione di dichiarare "persona non grata" i diplomatici tedeschi, spiega una nota, è stata presa "come risposta simmetrica alla decisione del governo della Repubblica federale di Germania" di espellere 40 diplomatici russi ed è stata comunicata oggi all'ambasciatore tedesco a Mosca, Geza Andreas von Geyr, che è stato convocato presso il ministero degli Esteri. (ANSA).