Covid: Veneto;contagi rallentano, +2.002 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - Una altra giornata con dati Covid in rallentamento in Veneto: sono stati 2.002 i contagi registrati ieri, contro i 2.053 del giorno precedente. Sono numeri che tuttavia potrebbero risentire della bassa attività di tracciamento durante il 'ponte' del 25 aprile. Le vittime sono 4. Il bollettino della Regione aggiorna così a 1.640.107 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 14.404 quello dei decessi. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 73.834 (-487). E' negativo invece l'aggiornamento sulla situazione ospedaliera: sono 893 (+16) i posti letto occupati in area medica da malati Covid, e 32 (-2) quelli in terapia intensiva. (ANSA).