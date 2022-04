Covid: Veneto; contagi risalgono, +9.666 nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 APR - Giornata con dati Covid in deciso innalzamento in Veneto: sono stati 9.666 i contagi registrati ieri, contro i 2.002 del giorno precedente. Le vittime sono 20, in rialzo rispetto alle 4 di due giorni fa. Il bollettino della Regione aggiorna così a 1.649.773 il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 14.424 quello dei decessi. Scende decisamente il dato dei soggetti attualmente positivi, 72.316 (-1.518). E' negativo invece l'aggiornamento sulla situazione ospedaliera: sono 912 (+19) i posti letto occupati in area medica da malati Covid, e 37 (-5) quelli in terapia intensiva. (ANSA).