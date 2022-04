Francia: Consiglio costituzionale proclama eletto Macron

(ANSA) - PARIGI, 27 APR - Emmanuel Macron è stato ufficialmente proclamato oggi presidente della Repubblica dal Consiglio costituzionale, che ha convalidato la sua vittoria di domenica scorsa con la maggioranza dei voti, il 58,55%. Il presidente del Consiglio costituzionale, Laurent Fabius, ha concluso le "operazioni di censimento e controllo" in cui sono state appurate "irregolarità" in 48 seggi. Tali irregolarità hanno condotto i "Saggi" ad annullare 20.594 voti, pari allo 0,06% di quelli espressi. Su un totale di 48.752.339 elettori iscritti, hanno votato in 35.096.478, per un tasso di astensione del 28,01%, il secondo nella storia della Quinta repubblica ad un secondo turno delle presidenziali. Sono state 2.333.904 le schede bianche, che hanno ridotto a 32.057.325 il numero dei voti espressi. Fra questi, 18.768.639 sono andati ad Emmanuel Macron, 13.288.686 ( il 41,45%) a Marine Le Pen. (ANSA).