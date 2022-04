Ucraina: Papa, chi può fermare guerra ascolti grido pace

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 27 APR - "Vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell'intera umanità!". Lo ha detto il Papa nell'udienza generale. "In questo momento difficile in cui l'umanità è assetata di pace e di fraternità - ha aggiunto Papa Francesco -, è urgente che l'alleanza tra anziani e giovani sia feconda e porti ciascuno, nel suo stato di vita, ad essere testimone e mediatore delle benedizioni di Dio tra i popoli". (ANSA).