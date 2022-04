10 denunciati per rissa a discoteca, inseguita ambulanza 118

(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 28 APR - Iniziano a picchiarsi in discoteca, poi inseguono perfino l'ambulanza che trasporta i feriti in ospedale volendo proseguire il regolamento di conti che era nato per un diverbio all'ingresso del locale. Così 10 trentenni sono stati denunciati per rissa a Sansepolcro (Arezzo). L'episodio risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta ed è avvenuto in in locale da ballo di Sansepolcro. Ora le denunce. Secondo quanto riferito dai carabinieri, verso le 2.30 all'ingresso della sala da ballo è volata qualche parola di troppo tra gli addetti alla sicurezza ed alcuni clienti, tutti trentenni residenti in zona che sembra volessero entrare senza pagare. Ne è nata una rissa che ha costretto il 118 all'intervento con medicazioni al pronto soccorso e intervento dei carabinieri. Mentre i militari stavano cercando di ricostruire la vicenda e l'ambulanza ripartiva per trasportare tre feriti al pronto soccorso, altri tre uomini si sono messi in macchina all'inseguimento del mezzo del 118 fino in ospedale, dove volevano concludere il regolamento di conti iniziato poco prima, addirittura posizionando il veicolo in modo da non consentire al personale medico di portare i feriti all'interno del pronto soccorso. Dopo alcuni minuti si sono allontanati in modo spontaneo. Al termine delle prime indagini i carabinieri hanno denunciato i dieci protagonisti della rissa. (ANSA).