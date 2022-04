Covid: un decesso e 380 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - L'Alto Adige registra un decesso di un paziente covid. Si tratta di una donna over 90. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.463. Si registrano inoltre 380 nuovi casi (8 pcr e 372 test antigenici). Gli altoatesini in quarantena sono 3.954, mentre quelli dichiarati guariti 747. La situazione negli ospedali è stabile con 46 letti occupati nei normali reparti e 2 in terapia intensiva. (ANSA).