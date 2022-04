Crisi Svp: domani voto di 'sfiducia' per assessore Widmann

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - L'assessore altoatesino Thomas Widmann ha annunciato a sorpresa una conferenza stampa per domani mattina, alle ore 9, poco prima della seduta del consiglio provinciale che dovrà votare la sua uscita dalla giunta. Un mese fa il governatore Arno Kompatscher aveva ritirato a Widmann le competenze dopo la pubblicazione di un libro inchiesta con intercettazioni sul caso Sad, la società che per molti anni ha gestito il trasporto pubblico locale in Alto Adige. Widmann non si è però dimesso, pretendendo il passaggio in consiglio provinciale, che lo aveva nominato. Per questo motivo Kompatscher ha fatto convocare per domani una seduta straordinaria del consiglio provinciale per votare la riduzione della giunta da nove a otto assessori. La Svp, nei giorni scorsi, aveva dato indicazioni ai suoi rappresentanti di votare a favore. Il voto in aula sarà palese. (ANSA).