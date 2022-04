Gb: Parlamento chiude per 2 settimane fino al Queen's Speech

(ANSA) - LONDRA, 28 APR - Il Parlamento britannico di Westminster, tornato a riunirsi una decina di giorni fa dopo la pausa di Pasqua, chiude di nuovo oggi i battenti per un paio di settimane nell'ambito della consueta 'prorogation': la sospensione dei lavori d'aula alla Camera dei Comuni e a quella dei Lord che precede l'inaugurazione di una nuova sessione parlamentare segnata dal Queen's Speech, il discorso in cui la regina è solita leggere il programma annuale del governo per l'anno successivo di fronte alla camere riunite. In questo 2022 il Queen's Speech è stato fissato per martedì 10 maggio. E, stando agli annunci, la 96enne regina Elisabetta - attesa a giugno anche dagli eventi clou del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno - dovrebbe essere presente regolarmente in aula per la lettura di rito con al fianco l'erede al trono Carlo; salvo non sia costretta a un ennesimo forfait dell'ultimo minuto che sarebbe di fatto senza precedenti per lei in un'occasione istituzionale come questa. Nel frattempo la chiusura della Camere offre comunque qualche giorno di respiro al premier conservatore, Boris Johnson, dalle code del cosiddetto scandalo Partygate (sui ritrovi organizzati a Downing Street fra il 2020 e il 2021 in violazione delle restrizioni anti Covid allora in vigore) che è tornato di recente a metterne in forse il futuro politico. Vicenda che del resto potrebbe tornare a fare ombra sulla sua leadership in casa Tory se il risultato della tornata di elezioni locali in calendario giovedì 5 maggio dovesse rivelarsi particolarmente negativo per il partito di maggioranza. (ANSA).