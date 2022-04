Gotti Tedeschi, Rossi aveva biglietto col mio numero? Non so

(ANSA) - SIENA, 28 APR - "Perché c'era nell'ufficio di Rossi un post it con il mio numero di telefono? Questo non lo so. Non ne ho la più pallida idea. E mi domando perché non sia stata fatta una perizia calligrafica. Posso pensare che glielo abbia dato Mussari dicendogli 'Se hai bisogno chiamalo'. Ma potrebbero essere stati anche Viola o Profumo". Lo ha detto Ettore Gotti Tedeschi presidente del cda di Santander Consumer Bank ed ex presidente dello Ior audito in commissione di inchiesta parlamentare sulla morte dell'ex manager di banca Mps David Rossi. "Non conoscevo il dottor Rossi e non l'ho mai incontrato e se l'ho incontrato non sapevo che fosse lui", ha proseguito Gotti Tedeschi coi commissari. "Ho avuto certamente frequentazioni con banca Mps. Ma ho scoperto che esisteva David Rossi quando ho letto sui giornali della vicenda. David Rossi non mi ha mai parlato, non l'ho mai cercato in vita mia", ha concluso Gotti Tedeschi. (ANSA).